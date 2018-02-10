Представители компании Samsung запатентовали смартфон без рамок. Судя по представленным в патенте изображениям, Samsung намерена интегрировать все ключевые элементы прямо в дисплей.

Об этом сообщает Letsgo digital.

В нижней части будет находиться сканер отпечатков пальцев, а сверху - фронтальная камера, датчики приближения и освещения, динамик и прочее.

Под них компания сделает соответствующие вырезы в экране. Таким образом, дисплей будет занимать всю переднюю панель.

Компании еще предстоит решить вопрос с размещением на новом устройстве фронтальной камеры, разговорного динамика и других нужных компонентов.

Возможно, что Samsung собирается сделать полностью безрамочным юбилейный "десятый" смартфон линейки Galaxy S.

Фото: gogetnews.info

Как сообщала "Страна", в Южной Корее выпустили на свободу главу Samsung. Его подозревают в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Отметим, что корпорация Google купила у HTC две тысячи инженеров, заплатив за каждого более 500 тысяч.