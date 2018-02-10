Samsung запатентовал смартфон без рамок, где все важные элементы - на дисплее
Представители компании Samsung запатентовали смартфон без рамок. Судя по представленным в патенте изображениям, Samsung намерена интегрировать все ключевые элементы прямо в дисплей.
Об этом сообщает Letsgo digital.
В нижней части будет находиться сканер отпечатков пальцев, а сверху - фронтальная камера, датчики приближения и освещения, динамик и прочее.
Под них компания сделает соответствующие вырезы в экране. Таким образом, дисплей будет занимать всю переднюю панель.
Компании еще предстоит решить вопрос с размещением на новом устройстве фронтальной камеры, разговорного динамика и других нужных компонентов.
Возможно, что Samsung собирается сделать полностью безрамочным юбилейный "десятый" смартфон линейки Galaxy S.
Фото: gogetnews.info
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