В четверг, 8 февраля 2018 власти КНДР продемонстрировали новые межконтинентальные баллистические ракеты и новый тип ракеты малой дальности, которые приняли участие в большом военном параде.

Об этом сообщает Reuters.

"В параде, посвященном 70-летию со дня основания северокорейской армии, приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники. Обычно этот парад проходил в апреле, а в этот раз – накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в соседней Южной Корее", - говорится в опубликованном сообщении.

Северокорейские государственные средства массовой информации транслировали парад, и эксперты смогли установить, что впервые были официально показаны ракеты Хвасон-14 и Хвасон-15, испытания которых прошли в 2017 году.

Ракету Hwasong-14 КНДР дважды успешно испытала в прошлом году. Успешное испытание двухступенчатой ракеты Хвасон-15 произошло в ноябре 2017 года. Аналитики считают, что она способна достичь континентальной территории США.

На параде также заметили новую ракету малой дальности, которая базируется на российской баллистической ракете "Искандер", а также имеет много особенностей южнокорейской баллистической ракеты "Hyunmoo-2".

Эксперты также отметили, что на параде было значительно меньше танков и артиллерии и больше ракет. Вероятно, КНДР таким образом хочет продемонстрировать развитие своих технологий.



Хвасон-14, фото: eurointegration.com.ua



Хвасон-15, фото: eurointegration.com.ua



Новая ракета малой дальности, фото: eurointegration.com.ua

Как сообщала "Страна", в Пхеньяне прошел военный парад за день до Олимпиады - 2018. Парад прошел на аэродроме, расположенном близ Пхеньяна.

Отметим, что приезд в Южную Корею олимпийцев из КНДР вызвал бурный ажиотаж.