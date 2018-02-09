Американский телеканал CBS 11 февраля в воскресной программе "60 минут" Скотта Пелли покажет первое телевизионное интервью бежавшего за океан экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания привели к допинг-скандалу в российском спорте.

В нем информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) с измененным лицом утверждает, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет его убить, желая заставить замолчать.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) посредством видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Внешний вид Родченкова был еще раз радикально изменен перед эфиром программы CBS, так как беглый химик продолжает жить в страхе в Соединенных Штатах. Он предстал без усов, с крашеными волосами и новыми губами.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

Видео: twitter.com/60Minutes

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из РФ в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте.

В 2016 году он рассказал New York Times о государственной допинговой программе России, что послужило катализатором для международного скандала и самых масштабных санкций в истории олимпийского движения.

Как сообщала "Страна", в WADA назвали "устаревшими" обвинения хакеров Fancy Bears в заговоре против России.

Мы писали, что Путин заявил, что Россия будет судиться с WADA из-за недопуска к Олимпиаде-2018.

Ранее WADA отказалась снять ограничения с России из-за допинга накануне зимней Олимпиады