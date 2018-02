Американский телеканал CBS 11 февраля в воскресной программе "60 минут" Скотта Пелли покажет первое телевизионное интервью бежавшего за океан экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания привели к допинг-скандалу в российском спорте.

В нем информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) с измененным лицом утверждает, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет его убить, желая заставить замолчать.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) посредством видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Внешний вид Родченкова был еще раз радикально изменен перед эфиром программы CBS, так как беглый химик продолжает жить в страхе в Соединенных Штатах. Он предстал без усов, с крашеными волосами и новыми губами.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG