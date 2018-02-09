В СБУ и Госпогранслужбе отрицают, что "Альфа" выезжала для ареста Саакашвили к отелю Fairmont на Подоле. О том, что в отеле Fairmont в Киеве 9 февраля появился спецназ, чтобы арестовать Саакашвили, заявили соратник Михо Давид Сакварелидзе, потом подтвердил нардеп Юрий Деревянко.

Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила в комментарии "Стране", что никто в отель не приезжал.

"Информация Михаила Саакашвили и его адвокатов о том, что автоматчики пришли его задерживать не соответствует действительности. В отеле никакой "Альфы" не было"- сказала Гитлянская.

Представитель Госпогаранслужбы Олег Слободян также сообщил Укринформ, что пограничники не имеют никакого отношения к "Альфы", и вся эта ситуация "похожа на провокацию".

Как сообщала "Страна", стало известно, что Саакашвили съехал с квартиры на Костельной, потому что нет денег.

Мы писали, что Луценко заявил, что Саакашвили задержали бойцы "Альфа".