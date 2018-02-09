Михаил Саакашвил заявил, что его сегодня пытались задержать, чтобы насильно доставить на допрос, а после депортировать из Украины. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Страна" ведет онлайн-хронику инцидента в отеле Fairmont, где находится Саакашвили.

Михо рассказал, что во время "визита" встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами.

"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков идет захватывать Саакашвили. Мы попытались проникнуть в лифт и подняться наверх".

Тем временем охрана потребовала у вооруженных людей документы и оказалось, что у них не было постановления суда, говорит Михо.

"На сегодня назначено несколько лживых допросов". По его мнению, после допроса его собирались депортировать из Украины.

"Порошенко сейчас танцует на бале, на костях обездоленных украинцев. И пока его нет, он дал приказ меня выгнать, - заявил Михо и добавил - Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку! Я всегда на виду у людей".

Саакашвили предполагает, что его еще могут захватить сегодня по дороге домой. Он также связывает сегодняшние события с акцией протеста, назначенной на 18 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, что произошло в отеле Fairmont, где находится Саакашвили. "Автоматчиков не пустила охрана".