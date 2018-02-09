Саакашвили съехал с квартиры на Костельной, потому что нет денег
Михаил Саакашвили рассказал, что уже съехал со своей арендованной квартиры на Костельной в центре Киева, откуда его увозили сотрудники СБУ в декабре, и теперь живет в отеле. Об этом он заявил во время пресс-конференции, говорится онлайне "Страны".
Михо объяснил это экономией.
В новое жилище Саакашвили тоже уже наведались силовики. Сегодня, 9 февраля в отеле Fairmont в Киеве появился спецназ СБУ. "Альфа" приехала, когда в гостинице находился Михаил Саакашвили. "Альфа" якобы пыталась войти в отель и задержать Саакашвили, но это у нее не вышло - не пустила охрана.
Видео: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михо вышел к журналистам на улицу. Он рассказал, что встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами.
О задержании Саакашвили в отеле заявил Игорь Луценко.
Позже соратники Михо это опровергли.