Михаил Саакашвили рассказал, что уже съехал со своей арендованной квартиры на Костельной в центре Киева, откуда его увозили сотрудники СБУ в декабре, и теперь живет в отеле. Об этом он заявил во время пресс-конференции, говорится онлайне "Страны".

Михо объяснил это экономией.

В новое жилище Саакашвили тоже уже наведались силовики. Сегодня, 9 февраля в отеле Fairmont в Киеве появился спецназ СБУ. "Альфа" приехала, когда в гостинице находился Михаил Саакашвили. "Альфа" якобы пыталась войти в отель и задержать Саакашвили, но это у нее не вышло - не пустила охрана.

Видео: facebook.com/SaakashviliMikheil

Михо вышел к журналистам на улицу. Он рассказал, что встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами.

О задержании Саакашвили в отеле заявил Игорь Луценко.

Позже соратники Михо это опровергли.