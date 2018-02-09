УЕФА будет продавать билеты на финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет в Киеве в мае 2018 года, по предварительным заявкам, поданным с 15 по 22 марта.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Федерации футбола Украины.

Отмечается, что продажа билетов будет осуществляться исключительно через официальный сайт УЕФА и начнется в марте 2018 года.

Болельщики смогут подать заявку на приобретение билетов на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2018 с 15 марта 15.00 СЕТ (16:00 по киевскому времени) до 22 марта 14.00 СЕТ (15:00 по киевскому времени).

Чтобы приобрести билет, нужно зарегистрироваться на uefa.com, подать заявку, в которой следует указать, пропуска какой категории вас интересуют (один человек может претендовать максимум на два билета), и отметить, согласны ли вы принять участие в розыгрыше билетов более дорогой или дешевой категории, если избранных в наличии нет.

Далее необходимо указать номер банковской карты, с которой, в случае выигрыша, будут списаны средства.

Цены на билеты будут обнародованы в день открытия окна для подачи заявок. Если спрос на билеты в определенной категории будет превышать предложение, заявки будут разыграны с помощью лотереи.

УЕФА подчеркивает, что ни один билет не будет распространен через агентства или брокеров, и призывает болельщиков не участвовать в переговорах со спекулянтами, которые не только предлагают билеты по заоблачным ценам, но часто даже не имеют пропусков для продажи.

Как сообщала "Страна", в UEFA рассказали, как Киев готовится к финалу Лиги Чемпионов.

Ранее в отелях Киева почти не осталось свободных мест на финал Лиги Чемпионов.

Мы писали, что ФФУ не намерено отказываться от услуг арбитров с российскими паспортами.











