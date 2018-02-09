Прокуратура задержала 40-летнего киевлянина, который способствовал незаконной легализации в Украине пятерых россиян, находившихся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Россияне обращались к мужчине, чтобы получить поддельные документы для получения гражданства Украины, в частности, документы о якобы проживании на территории Украины их родственников.

После получения украинского гражданства россияне за содействие подозреваемого заключали фиктивные браки с украинками. При этом для ускорения процесса регистрации брака до территориальных отделов ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременности этих женщин.

Через месяц брак расторгался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен.

Указанные действия в своей совокупности фактически невозможным идентификацию этих лиц и предоставляли им право свободно пересекать государственную границу.

Таким образом злоумышленник способствовал незаконной легализации в Украине 5 граждан России, которые находились в международном розыске. Среди них экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД России и помощник заместителя министра МВД России.

Ранее стало известно, что в Киеве иностранные преступники получали украинское гражданство через фиктивных жен.

Также мы писали, что депутаты оформляют фиктивные ссуды, чтобы легализовать покупки в декларациях.