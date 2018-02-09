Генеральный директор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олег Мкртчан, которого арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб., заявил, что отказался от украинского гражданства и получил российское. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что по версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов "Внешэкономбанка" для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег – более 1 млрд руб. – вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты.

Мкртчан свою вину не признал, заявив, что не имеет никакого отношения как к хищению, так и к офшору, через который, по версии следствия, похищались деньги госкорпорации.

Обосновывая необходимость помещения бизнесмена в СИЗО, следователь сообщил, что Мкртчану инкриминируется совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено до 10 лет заключения, а оставшись на свободе, он может скрыться за границу, в том числе в Украину, где имеет активы.

В ответ обвиняемый заявил, что после событий 2014 года он отказался от гражданства Украины, получив российское. Мкртчан уверяет, что скрываться от следствия, а тем более в Украине, не собирается.

Как сообщалось, бизнесмена арестовали в Москве 5 февраля.

Олег Мкртчан считается одной из знаковых фигур в истории Донбасса. В 1995 году он, Сергей Тарута и ряд российских бизнесменов основали ИСД, в который одно время входило несколько десятков предприятий, а основным активом являлся Алчевский металлургический комбинат. ВЭБ в 2009 году финансировал покупку 50% плюс две акции ИСД российскими инвесторами.

По данным Forbes, основной пакет ИСД находится у структур инвесткомпании "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, которая держит его в интересах ВЭБа. В декабре 2017 года владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами на Донбассе.

Как сообщала "Страна", ранее в ИСД прокомментировали задержание гендиректора в Москве.

В декабре 2017 года владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами на Донбассе, в частности "Алчевский меткомбинат перешел под управление "ЛНР".



