В Виннице электростолб с проводами упал и раздавил легковушку, пострадал водитель
Сегодня утром Виннице вблизи Центрального автовокзала на автомобиль упала электроопора.
Об этом сообщают в областном управлении ГосЧС.
Уточняется, что спасатели с помощью спецоборудования разрезали металлические части электроопоры и убрали их с машины.
Фото: dsns.gov.ua
На момент падения в автомобиле находился водитель. Во время инцидента он был тавмирован, а после того, как спасатели освободили мужчину из раздавленного авто, его доставили в больницу.
По информации очевидцев, причиной обрыва стал грузовик, зацепивший провода и потянувший их за собой, после чего опора упала.
Видео: facebook.com/ingyaroslav
Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей лоб в лоб столкнулись два грузовика, погибли оба водителя.
Также в Виннице мужчина выбежал на дорогу за собакой и погиб под колесами авто.