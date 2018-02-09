Сегодня утром Виннице вблизи Центрального автовокзала на автомобиль упала электроопора.

Об этом сообщают в областном управлении ГосЧС.

Уточняется, что спасатели с помощью спецоборудования разрезали металлические части электроопоры и убрали их с машины.

Фото: dsns.gov.ua

На момент падения в автомобиле находился водитель. Во время инцидента он был тавмирован, а после того, как спасатели освободили мужчину из раздавленного авто, его доставили в больницу.

По информации очевидцев, причиной обрыва стал грузовик, зацепивший провода и потянувший их за собой, после чего опора упала.

Видео: facebook.com/ingyaroslav

Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей лоб в лоб столкнулись два грузовика, погибли оба водителя.

Также в Виннице мужчина выбежал на дорогу за собакой и погиб под колесами авто.