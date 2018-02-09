"Глава ДНР" Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года. Об этом передают СМИ сепаратистов.

Ранее сепаратисты обвинили в убийстве Гиви силы спецопераций ВСУ и полковника "Хутора".

Сейчас Захарченко заявил, что часть подозреваемых уже задержаны. Дело обещают дорасследовать уже в этом году.

"Установлены все лица, причастные к этому (убийства Толстих- ред ..), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году ", - сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к гибели Толстых якобы имеют прямое отношение к убийству и Арсена Павлова ( "Моторола").

Никаких конкретных имен или принадлежность задержанных не называются.

8 февраля 2017 командир батальона сепаратистов "Сомали" Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, был убит в Донецке. По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета "Шмель".

Напомним, что украинские спецназовцы, которых обвинили в убийстве Гиви, с февраля находятся в плену у сепаратистов.

В октябре прошлого года в "ДНР" заявили, что арестовали убийц Моторолы.