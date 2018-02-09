Комиссия Киеврады поддержала петицию о сносе часовни УПЦ возле фундамента Десятинной церкви, которую ранее блокировали радикалы, как незаконной.

Депутаты решили рекомендовать киевскому городскому председателю поддержать петицию №6972, передает "Радио Свобода".

Также депутаты рекомендуют Виталию Кличко поручить структурным подразделениям Киевской городской госадминистрации принять все предусмотренные законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайший срок.

Во время заседания петицию №6972 поддержали все 18 присутствующих депутатов.

Петиция о сносе незаконной часовни собрала более 10 тысяч подписей. Именно такое количество необходимо, чтобы обращение рассмотрели представители власти.

Часовня расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева. По мнению авторов петиции, территория, на которой построена часовня УПЦ (МП), "принадлежит к особо ценным землям историко-культурного назначения".

Петиции, которые собирают необходимое количество подписей, власть должна рассмотреть в течение 90 дней.

В то же время, директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается застройкой, будет подавать сам музей.

Сейчас Сосновская собирает оригиналы документов, которые любым образом могут подтвердить незаконность возведенного строения и просит государственные органы и правоохранителей ей в этом помочь.

25 января полиция сообщила, что за попытку поджечь так называемый "Десятинный монастырь" УПЦ (МП) задержали радикалов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Производство открыли по статье о "покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Шевченковский райсуд Киева взял радикалов под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, несмотря на ходатайство прокурора ограничиться домашним арестом.

5 февраля Апелляционный суд Киева отпустил Горбаня и Шемотюка на поруки народных депутатов.

Сооружение, которое принадлежит УПЦ (МП), возле фундамента Десятинной церкви в Киеве построили в 2005 году. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, монастырь более 10 лет функционирует на территории исторического памятника.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе Десятинного храма.

Также в Минкульте готовят иск из-за часовни возле Десятинной церкви.