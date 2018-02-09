Первый заместитель министра юстиции снялась в календаре в образе древнерусской княгини
Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая приняла участие в фотопроекте - календаре на 2018 "Величественная эпоха украинской женщины".
Об этом Бернацкая сообщила на своей странице в Facebook, разместив также фото из календаря.
"Искренне благодарна за возможность принять участие в монументальном фотопроекте - календаре на 2018 "Величественная эпоха украинской женщины", где в образах княгинь Киевской Руси выступили современные женщины. Гордимся нашей величественной историей," - написала Бернацька.
Также в другом посте на странице Бернацкой отмечается, что, кроме нее, участие в фотопроекте приняли Ольга Сумская, Наталья Сумская, Ирина Билык, Влада Литовченко, Ирина Пономарь, Ольга Горбачева, Екатерина Потлова, Екатерина Лысенко, Екатерина Бужинская.
Фото: facebook.com/sevostianova
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