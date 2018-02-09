Антилайк. Facebook позволит пользователям жаловаться на комментарии под постами
Facebook запустит кнопку downvote, которая позволит пользователям подавать жалобу на комментарии под постами публичных страниц.
Таким образом администрация соцсети хочет снизить уровень неприемлимых комментариев и улучшить коммуникацию, пишет TechCrunch.
Сейчас кнопка для жалоб на комментарии проходит ограниченное тестирование в США.
Вот так кнопка "антилайк" выглядит в интерфейсе
"Мы тестируем не кнопку дизлайка. Мы оцениваем функцию, которая позволяет людям давать нам обратную связь о комментариях к постам публичных страниц. Тестирование пока проходит на небольшой группе пользователей в США", - сообщил представитель Facebook.
При нажатии на downvote под комментарием он исчезает, а перед пользователям возникает возможность дополнительно сообщить о причинах нежелательности. Для этого можно выбрать из опций "Оскорбительный", "Обманчивый" и "Не по теме". В интерфейсе это выглядит так:
Фото: techcrunch.com
Как утверждают в соцсети, это краткосрочный тест, который не влияет на рейтинг комментария, поста или страницы. Новую кнопку видят только 5% Android-пользователей в США, использующих английский язык. Пока у компании нет планов по более расширенному тестированию.
В 2015 году основатель Facebook Марк Цукерберг во время сессии вопросов-ответов говорил: "Мы не хотели просто создать кнопку "дизлайка", потому что мы не хотим превратить Facebook в форум, где люди повышают и понимают посты других пользователей. Это не тот вид сообщества, который мы стремимся создать".
В случае downvote Цукерберг, в некотором смысле сдержал обещание, поскольку это не классическая кнопка понижения комментария, которая работает на Reddit. Ее основная цель не просто спрятать комментарий, а легко сообщить о нарушении Facebook. Ни комментатор, ни пожаловавшиеся пользователи, не увидят количества жалоб, которые получила реплика.
Впрочем, такой подход снова может вызвать вопросы о цензуре и спорах о том, какие комментарии можно считать неприемлемыми.
Ранее стало известно, что Facebook станет делить пользователей на три класса: богатых, бедных и средний класс.
Также напомним, Facebook даст приоритет местным новостям в ленте пользователей.