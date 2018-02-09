В Санкт-Петербурге 9 февраля в многоэтажном доме произошел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. "Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметил собеседник агентства.

По данным МЧС, инцидент произошел по адресу: улица Репищева, 10.

Фото: vk.com

Дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали.

Видео: Youtubr. com/Fontanka Ru

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