Бывшего народного депутата Александра Шепелева задержали сотрудники военной прокуратуры.

Об этом заявил сам Шепелев на заседании Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения после того, как его сегодня задержали в Конча-Заспе.

На лице Шепелеве огромные синяки, видно, что его сильно избивали. Очевидцы утверждают, что у него сломана челюсть.

Заседание планировалось на утро, однако началось только после двух часов дня. После того, как судьи удалились в совещательную комнату, правоохранители вывели Шепелева из зала суда по неизвестной причине.

Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одного из бывших народных депутатов в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, который с 2014 года находился в розыске. По этой же лицу главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура просит арестовать экс-депутата Шепелева без права на залог.

Также у задержанного экс-депутата Шепелева нашли "корочки" "МГБ ДНР". Фото.