Соратник Михаила Саакашвили опровергают заявление Игоря Луценко, что Михо задержали бойцы спецподразделения "Альфа".

В комментарии "Стране" Давид Сакварелидзе сказал, что Саакашвили не задержали.

А Юрий Деревянко добавил, что Михо на данный момент ничего не угрожает и "Альфа" уехала без него.

Сам Саакашвили остается в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой.

Соратники Михо также говорят, что было "Альфы" было около 15 человек, но их элементарно не пустила охрана отеля.

Юрий Деревянко, фото: Страна.ua

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что для продолжения процедуры экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию на данный момент нет никаких преград. А глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который находится с визитом в США напомнил, что Саакашвили в случае экстрадиции из Киева в Тбилиси ожидает арест.