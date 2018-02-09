В Микуличине Ивано-Франковской области хозяин базы отдыха заставил польского туриста поднять флаг УПА, который тот перед этим снял.

Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал Богдан Барткив.

На новостройке частного подворья были вывешены два флага - государственный флаг Украины и флаг УПА.

Польский турист самовольно зашел в недостроенное сооружение и снял флаг УПА. Это увидел хозяин базы отдыха. "Снял, знай как его повесить, - призвал хозяин и пригрозил, что вызовет АТОшников.

После убеждений хозяина поляк, хоть и с недовольством, но вернул красно-черный флаг на место.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве предлагают 13 раз в году поднимать над городом красно-черный флаг ОУН.

Также Львовский облсовет предложил 10 раз в год вывешивать флаг ОУН-УПА.