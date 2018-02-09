Под Ивано-Франковском польского туриста заставили повесить флаг УПА. Видео
В Микуличине Ивано-Франковской области хозяин базы отдыха заставил польского туриста поднять флаг УПА, который тот перед этим снял.
Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал Богдан Барткив.
На новостройке частного подворья были вывешены два флага - государственный флаг Украины и флаг УПА.
Польский турист самовольно зашел в недостроенное сооружение и снял флаг УПА. Это увидел хозяин базы отдыха. "Снял, знай как его повесить, - призвал хозяин и пригрозил, что вызовет АТОшников.
После убеждений хозяина поляк, хоть и с недовольством, но вернул красно-черный флаг на место.
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве предлагают 13 раз в году поднимать над городом красно-черный флаг ОУН.
Также Львовский облсовет предложил 10 раз в год вывешивать флаг ОУН-УПА.