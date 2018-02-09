Сегодня, 9 февраля в отеле Fairmont в Киеве появился спецназ. Он приехал, когда в гостинице находился Михаил Саакашвили.

Первым об этом сообщил соратник Михо Давид Сакварелидзе, потом подтвердил нардеп Юрий Деревянко.

По их словам, "Альфа" (позже СБУ опровергла ее участие) пыталась войти в отель и задержать Саакашвили, но это у нее не вышло.

"Страна" разбиралась, что произошло.

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"Меня хотели доставить на допрос и выдворить"

Михо вышел к журналистам на улицу. Он рассказал, что встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами.

"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков идет захватывать Саакашвили. Мы попытались проникнуть в лифт и подняться наверх".

Тем временем охрана потребовала у вооруженных людей документы и оказалось, что у них не было постановления суда, говорит Михо.

Судя по всему, Саакашвили хотели принудительно доставить на допрос. "На сегодня назначено несколько лживых допросов". По его мнению, после допроса его собирались депортировать из Украины.

"Порошенко сейчас танцует на бале, на костях обездоленных украинцев. И пока его нет, он дал приказ меня выгнать", - заявил Михо.

Саакашвили рассказал, что съехал со своей квартиры на Костельной, откуда его увозили сотрудники СБУ в декабре. Михо объяснил это экономией.

Также он обратился к Порошенко. "Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку! Я всегда на виду у людей".

Саакашвили предполагает, что его еще могут захватить сегодня по дороге домой. Он также связывает сегодняшние события с акцией протеста, назначенной на 18 февраля.

После короткой пресс-конференции Михо ушел назад в отель.

Слухи о задержании

Лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили задержали бойцы спецподразделения "Альфа". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина").

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Вместе с тем, соратник Саакашвили внефракционный нардеп Юрий Деревянко опроверг информацию Игоря Луценко и заявил, что Саакашвили не задержали.

"Он в отеле наверху, ему ничего не угрожает", - сказал Деревянко.

СБУ опровергает

Информацию о задержании также опровергла СБУ в комментарии "Громадському".

"Информация о задержании Саакашвили в Киеве сотрудниками СБУ не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Соратники Михаила Саакашвили также опровергают заявление Игоря Луценко, что Михо задержали бойцы спецподразделения "Альфа".

В комментарии "Стране" Давид Сакварелидзе сказал, что Саакашвили не задержали.

А Юрий Деревянко добавил, что Михо на данный момент ничего не угрожает, и силовики уехали без него. Это, по его мнению, была Госпогранслужба.

Сам Саакашвили остается в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой.

Соратники Михо также говорят, чтобыло около 15 вооруженных людей, но их элементарно не пустила охрана отеля.

Юрий Деревянко, фото: Страна.ua

"Полная мобилизация"

По словам активистки МихоМайдана Лизы Богуцкой, к отелю Фермонт подтягиваются активисты и журналисты.

"Полная мобилизация. Сегодня в 13 часов Альфа (позже ее присутствие опровергли в СБУ - ред.) решила арестовать Михаила Саакашвили для экстрадиции в Грузию. Или для депортации в Польшу. Нашим танцорам-уродам без разницы, как будет это называться. Им главное- выдворить Михаила любым способом. Подтягивается. Ожидаем столкновений", - написала она в Fаcebook.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что для продолжения процедуры экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию на данный момент нет никаких преград. А глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который находится с визитом в США напомнил, что Саакашвили в случае экстрадиции из Киева в Тбилиси ожидает арест.