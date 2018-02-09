Лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили задержали бойцы спецподразделения "Альфа". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина").

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Вместе с тем, соратник Саакашвили внефракционный нардеп Юрий Деревянко опроверг информацию Игоря Луценко и заявил, что Саакашвили не задержали.

"Он в отеле наверху, ему ничего не угрожает", - сказал Деревянко.

Информацию о задержании также опровергла СБУ в комментарии "Громадському".

"Информация о задержании Саакашвили в Киеве сотрудниками СБУ не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее соратник Саакашвили - Давид Сакварелидзе написал в соцсети Facebook, что под отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой, где находится Михо, собираются группы бойцов спецподразделения "Альфа".

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что для продолжения процедуры экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию на данный момент нет никаких преград. А глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который находится с визитом в США напомнил, что Саакашвили в случае экстрадиции из Киева в Тбилиси ожидает арест.