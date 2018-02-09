Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2 тыс. бывшему украинскому политзаключенному Геннадию Афанасьеву, которого продержали в тюрьме 2 года после аресту в Крыму. Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Сам Афанасьев в Facebook заявил, что таким образом ЕСПЧ подтвердил правдивость его слов и показаний по поводу условий содержания в российских тюрьмах.

"Такое решение – это крепкий козырь и аргумент в руках на будущее, который я буду использовать против всех тех, кто пытается оправдать российскую агрессию. Мои оппоненты очень часто пытаются нивелировать преступления российской стороны в связи с закрытостью тюремного общества и невозможностью воочию убедиться, что там в действительности происходит. Подобные авторитетные выводы разбивают их потуги", – написал Афанасьев.

Она говорит, что во время заключения в России щаписывал все, что с ним происходило.

"Фиксировал любые правонарушения в отношении меня и других заключенных и пытался это прекратить любыми средствами. За это и получал наказания. За это и находился в ужасных условиях… Присужденные жалкие €2 тыс. за пережитые мною издевательства свидетельствует лишь о том, что суд пошел на поводу у российского правительства. Отмечу, ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, так как я гражданин Украины. Этого не произошло... Между тем компенсационные €2 тыс. я хотел потратить на отдых на Мальдивах, но там началась революция и поэтому я отправлю свою маму и бабушку на Шри-Ланку. Они заслужили", – добавил Афанасьев.

Фото: facebook.com/HennadiiAfanasiev

Представитель правозащитной комиссии "Мемориал" в российской Республике Коми Эрнест Мезак написал в Facebook, что такое мягкое решение ЕСПЧ никак не повлияет на возможное повторение таких историй в России.

"Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является описанное дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях. Зачем правительству что-то менять, если проще откупиться?" – заявил Мезак.

Фото: facebook.com/ernest.mezak

Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с Олегом Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.

Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года.

Напомним, что МИД нашел работу для Афанасьева и Луценко.

Также Афанасьеву выделили бюджетную квартиру в Киеве.