В Киеве под отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой, где находится лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, собираются группы бойцов спецподразделения "Альфа". Об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Михо Давид Сакварелидзе.

"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!", - сообщил Сакварелидзе.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze