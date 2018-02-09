Под отелем Fairmont в Киеве, где находится Саакашвили, собирается спецназ "Альфа"
В Киеве под отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой, где находится лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, собираются группы бойцов спецподразделения "Альфа". Об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Михо Давид Сакварелидзе.
"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!", - сообщил Сакварелидзе.
Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze
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