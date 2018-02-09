С опозданием в 2,5 часа начинается судебное заседание по аресту беглого экс-нардепа Александра Шепелева, которого накануне задержала СБУ.

Шепелева только ввели в зал, все его лицо в синяках, передает ТСН.

Подруга жены Шепелева Елена Гуменюк, которая видела задержанного, рассказала, что у него также сломана челюсть и зашита бровь, добавляет "Гордон".

Фото: ru.tsn.ua

Она также рассказала журналистам, что была очень удивлена возвращению Шепелева в Украину после многолетнего укрытия в России. По ее словам, жена Шепелева все это время находилась в Украине.

Сама она, говорит, приехала в суд, как только узнала о задержании экс-нардепа.

В суде находится прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко. Он предупредил журналистов, что, скорее всего, заседание будет закрытым.

Адвокат Денис Аникин воздержался от комментариев.

Александр Шепелев был народным депутатом V и VI созывов. Избирался по списку Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов, из которой позже вышел.

В июле 2013 года Шепелева задержали в Будапеште по подозрению в организации убийства, покушении на убийство, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и ряде других преступлений. В частности, по данным Генеральной прокуратуры Украины, его подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца банка "Родовід" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийств банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м.

27 мая 2014 года его экстрадировали из Венгрии в Украину. После возвращения в Украину экс-нардеп проходил лечение в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, откуда сбежал 6 июля 2014 года.

Напомним, что у задержанного экс-депутата Шепелева нашли "корочки" "МГБ ДНР".

Ранее были осуждены инспекторы Лукьяновского СИЗО, которые помогли бежать экс-депутату Шепелеву.