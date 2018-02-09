В Харькове 42-летней бывшей сотруднице одного из банков прокуратура объявила подозрении в хищении 200 тыс. грн умершей клиентки. Об этом сообщает прокуратура.

В марте 2017 года подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала.

Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн. 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, а в начале 2016 года умерла.

Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, а наследники своих прав на наследство не заявляли. Узнав об этом, работница банка решила завладеть деньгами.

Имея доступ к базе клиентов, она перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и вскоре сняла наличные.

В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

За Женщине предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке платежной карточки по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что во Львовской области сотрудница банка получит срок за кражу 300 тысяч гривен.

А другую банкиршу из Львова посадили на 7 лет за хищение миллиона гривен клиента.