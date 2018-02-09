Появилось фото и видео как украинская сборная прошла на открытии Олимпиады 2018
Украинская сборная прошла по олимпийскому стадиону на открытии Олимпийских Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Знаменосцем команды стала капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.
Всего в составе нашей делегации 33 спортсмена.
Перед Пидгрушной сборную Беларуси с флагом вывела украинка Алла Цупер из Ровно (фристайл), а после Пидгрушной - сборную Израиля вывел Алексей Быченко из Киева (фигурное катание).
Фото: facebook.com
"Болеем вместе за нашу сборную, которая представляет Украину на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане", — подписал видео президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, под каким номером выйдет сборная Украины.
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