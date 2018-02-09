В пятницу, 9 февраля, в Верховной Раде возникла перепалка из-за то, что депутат Оппоблока Сергей Матвиенков во время часа вопросов к правительству обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману на русском и не захотел перейти на украинский язык.

Когда первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко призвала его говорить на украинском, Матвиенков продолжил говорить по-русски.

В итоге Матвиенкову не дали завершить вопрос и выключили микрофон.

Гройсман в ответ призвал "не разделять Украину на стороны, кто как говорит".

В то же время Геращенко заявила, что украинский язык никого не раскалывает.

Напомним, что "Страна" публиковала онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания Верховной Рады, которое началось с Часа вопросов правительству.

Как сообщала "Страна", во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает необходимым изменить систему выборов.