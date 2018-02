Уже сегодня в Южной Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры. Церемония открытия начнется в 13:00 по киевскому времени.

Олимпиада продлится две недели, до 25 февраля. На ней поборются 2500 спортсменов из разных стран, будут разыграны 102 комплекта наград.

На Зимней Олимпиаде представлены 15 зимних видов спорта, которые относятся к 7 дисциплинам. Коньковые: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек. Лыжные: лыжный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл, сноуборд, прыжки с трамплина . Бобслейные: бобслей, скелетон. Также на Играх представлены такие виды спорта, как санный спорт, биатлон, хоккей и керлинг.

"Страна" публикует расписание всех соревнований на зимней Олимпиаде 2018.

08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. США - Россия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Канада - Норвегия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Южная Корея - Финляндия



08.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1-й тур. Китай - Швейцария



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Финляндия - Швейцария



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Южная Корея - Китай



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. Россия - Норвегия



08.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 2-й тур. США - Канада



08.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация



08.02.2018 16:05

Керлинг

Микст. Таблица группового этапа



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Южная Корея - Норвегия



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. США - Швейцария



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Китай - Канада



09.02.2018 02:35

Керлинг

Микст. 3-й тур. Россия - Финляндия



09.02.2018 04:00

Фристайл

Женщины. Могул. 1-я квалификация



09.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа



09.02.2018 05:45

Фристайл

Мужчины. Могул. 1-я квалификация



09.02.2018 05:45

Фигурное катание

Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Канада - Финляндия



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Китай - Россия



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. США - Южная Корея



09.02.2018 07:35

Керлинг

Микст. 4-й тур. Швейцария - Норвегия



09.02.2018 14:00

Церемонии

Церемония открытия



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Китай - США



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Норвегия - Финляндия



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Канада - Швейцария



10.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 5-й тур. Южная Корея - Россия



10.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Слоупстайл. Квалификация



10.02.2018 10:15

Лыжные гонки

Женщины. Скиатлон 15 км



10.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония - Швеция



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. Квалификация



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. Квалификация



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. 1/2 финала



10.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1500 м. Финал



10.02.2018 13:10

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка



10.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 3000 м



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Россия - Канада



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Швейцария - Южная Корея



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Норвегия - США



10.02.2018 14:05

Керлинг

Микст. 6-й тур. Финляндия - Канада



10.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Спринт 7,5 км



10.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария - Южная Корея



10.02.2018 15:20

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка



10.02.2018 15:35

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-109. Финал



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Норвегия - Китай



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Финляндия - США



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Швейцария - Россия



11.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 7-й тур. Канада - Южная Корея



11.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец



11.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Слоупстайл. Финал



11.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Скоростной спуск



11.02.2018 05:45

Фигурное катание

Командные соревнования. Женщины. Короткая программа



11.02.2018 07:30

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл. Квалификация



11.02.2018 07:40

Фигурное катание

Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа



11.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 30 км



11.02.2018 10:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 5000 м



11.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия - США



11.02.2018 12:50

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка



11.02.2018 13:30

Фристайл

Женщины. Могул. 2-я квалификация



11.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Спринт 10 км



11.02.2018 14:50

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка



11.02.2018 15:05

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 1



11.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада - Россия



11.02.2018 15:40

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 2



11.02.2018 16:15

Фристайл

Женщины. Могул. Финал 3



12.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. 1/2 финала



12.02.2018 04:00

Фигурное катание

Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа



12.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл. Финал



12.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка



12.02.2018 05:10

Фигурное катание

Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа



12.02.2018 06:20

Фигурное катание

Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец



12.02.2018 07:06

Фигурное катание

Командные соревнования. Итог



12.02.2018 07:30

Сноуборд

Женщины. Хафпайп. Квалификация



12.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка



12.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария - Япония



12.02.2018 13:10

Биатлон

Женщины. Гонка преследования 10 км



12.02.2018 13:25

Фристайл

Мужчины. Могул. 2-я квалификация



12.02.2018 13:50

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка



12.02.2018 14:04

Керлинг

Микст. 1/2 финала



12.02.2018 15:00

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 1



12.02.2018 15:00

Биатлон

Мужчины. Гонка преследования 12,5 км



12.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция - Южная Корея



12.02.2018 15:25

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка



12.02.2018 15:30

Конькобежный спорт

Женщины. 1500 м



12.02.2018 15:35

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 2



12.02.2018 15:50

Прыжки с трамплина

Женщины. Трамплин HS-109. Финал



12.02.2018 16:10

Фристайл

Мужчины. Могул. Финал 3



13.02.2018 03:05

Керлинг

Микст. Матч за 3-е место



13.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Хафпайп. Финал



13.02.2018 05:30

Горнолыжный спорт

Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск



13.02.2018 07:00

Сноуборд

Мужчины. Хафпайп. Квалификация



13.02.2018 09:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Суперкомбинация. Слалом



13.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада - Финляндия



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала



13.02.2018 11:30

Лыжные гонки

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. 1/2 финала



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. Финал



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. Квалификация



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала



13.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 500 м. 1/4 финала



13.02.2018 13:30

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка



13.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 1500 м



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала



13.02.2018 14:00

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал



13.02.2018 14:04

Керлинг

Микст. Финал



13.02.2018 15:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 2-й тур: США - Россия



13.02.2018 15:20

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Дания - Швеция



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Канада - Италия



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Южная Корея - США



14.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 1-й тур. Швейцария - Великобритания



14.02.2018 04:00

Фигурное катание

Спортивные пары. Короткая программа



14.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Женщины. Слалом. 1-я попытка



14.02.2018 04:30

Сноуборд

Мужчины. Хафпайп. Финал



14.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция - Швейцария



14.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Женщины. Слалом. 2-я попытка



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Япония - США



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Дания - Швеция



14.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 1-й тур. Швейцария - Китай



14.02.2018 09:00

Лыжное двоеборье

Трамплин HS-109



14.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа B. 3-й тур: Южная Корея - Япония



14.02.2018 11:45

Лыжное двоеборье

HS-109 + Гонка 10 км



14.02.2018 13:00

Конькобежный спорт

Женщины. 1000 м



14.02.2018 14:05

Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка 15 км



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Канада - Великобритания



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Южная Корея - Швеция



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Швейцария - Италия



14.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 2-й тур. Норвегия - Япония



14.02.2018 14:20

Санный спорт

Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка



14.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия - Россия



14.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 1-й тур: США - Словения



14.02.2018 15:50

Санный спорт

Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Канада - Южная Корея



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Дания - Япония



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Китай - Россия



15.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 2-й тур. Великобритания - США



15.02.2018 04:00

Скелетон

Мужчины. 1-я попытка



15.02.2018 04:30

Фигурное катание

Спортивные пары. Произвольная программа



15.02.2018 05:00

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация



15.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Мужчины. Супергигант



15.02.2018 05:30

Скелетон

Мужчины. 2-я попытка



15.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Группа A. 3-й тур: США - Канада



15.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия - Германия



15.02.2018 07:30

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала



15.02.2018 08:04

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. США - Италия



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Норвегия - Канада



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Великобритания - Япония



15.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 3-й тур. Дания - Швейцария



15.02.2018 08:25

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала



15.02.2018 08:41

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал



15.02.2018 09:30

Лыжные гонки

Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль



15.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия - Финляндия



15.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия - Швеция



15.02.2018 13:00

Хоккей

Женщины. Группа A. Положение команд



15.02.2018 13:00

Хоккей

Женщины. Группа B. Положение команд



15.02.2018 14:00

Фристайл

Женщины. Акробатика. 1-я квалификация



15.02.2018 14:00

Биатлон

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км



15.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 10000 м



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Канада - Швеция



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. США - Швейцария



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Южная Корея - Япония



15.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 3-й тур. Китай - Великобритания



15.02.2018 14:45

Фристайл

Женщины. Акробатика. 2-я квалификация



15.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия - Южная Корея



15.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария - Канада



15.02.2018 15:30

Санный спорт

Эстафета



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Италия - Дания



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Норвегия - Южная Корея



16.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 4-й тур. Швеция - США



16.02.2018 03:30

Скелетон

Мужчины. 3-я попытка



16.02.2018 04:00

Фигурное катание

Мужчины. Короткая программа



16.02.2018 04:00

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация



16.02.2018 05:00

Скелетон

Мужчины. 4-я попытка



16.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 2-й тур: США - Словакия



16.02.2018 06:15

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала



16.02.2018 06:36

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала



16.02.2018 06:52

Сноуборд

Женщины. Сноуборд-кросс. Финал



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Дания - Канада



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Южная Корея - Швейцария



16.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 4-й тур. Швеция - Россия



16.02.2018 09:00

Лыжные гонки

Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль



16.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия - Словения



16.02.2018 14:00

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 1



16.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 5000 м



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Дания - США



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Канада - Южная Корея



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Япония - Швейцария



16.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 5-й тур. Швеция - Великобритания



16.02.2018 14:20

Скелетон

Женщины. 1-я попытка



16.02.2018 14:29

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 2



16.02.2018 14:50

Фристайл

Женщины. Акробатика. Финал 3



16.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия - Норвегия



16.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция - Германия



16.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация



16.02.2018 15:30

Скелетон

Женщины. 2-я попытка



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Швейцария - Швеция



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Россия - США



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Япония - Китай



17.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 5-й тур. Дания - Великобритания



17.02.2018 04:00

Фигурное катание

Мужчины. Произвольная программа



17.02.2018 04:00

Фристайл

Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация



17.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Супергигант



17.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. 1/4 финала



17.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада - Чехия



17.02.2018 07:00

Фристайл

Женщины. Ски-слоупстайл. Финал



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Швейцария - Норвегия



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Канада - Швеция



17.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 6-й тур. Япония - Италия



17.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. 1/4 финала



17.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа A. 2-й тур: Южная Корея - Швейцария



17.02.2018 12:30

Лыжные гонки

Женщины. Эстафета 4x5 км



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. Квалификация



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. 1/2 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1500 м. Финал



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. 1/4 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. 1/2 финала



17.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. Финал



17.02.2018 14:00

Фристайл

Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Россия - Япония



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Китай - Дания



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. Южная Корея - Великобритания



17.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 6-й тур. США - Канада



17.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Масс-старт 12,5 км



17.02.2018 14:20

Скелетон

Женщины. 3-я попытка



17.02.2018 14:45

Фристайл

Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация



17.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 3-й тур: Россия - США



17.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа B. 3-й тур: Словения - Словакия



17.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Трамплин HS-140. Финал



17.02.2018 15:30

Скелетон

Женщины. 4-я попытка



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. Норвегия - Дания



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. США - Япония



18.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 7-й тур. Швейцария - Канада



18.02.2018 04:00

Фристайл

Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация



18.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка



18.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Матч за 5-8 места



18.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 3-й тур: Германия - Норвегия



18.02.2018 07:15

Фристайл

Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал



18.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Великобритания - Швеция



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Канада - Швейцария



18.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 7-й тур. Китай - Южная Корея



18.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Мужчины. Эстафета 4x10 км



18.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 5-8 места



18.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Группа A. 3-й тур: Чехия - Швейцария



18.02.2018 14:00

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 1



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. 500 м



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала



18.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала



18.02.2018 14:05

Бобслей

Мужчины. Двойки. 1-я попытка



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Швеция - Япония



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Дания - Южная Корея



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. Италия - Великобритания



18.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 8-й тур. США - Норвегия



18.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Масс-старт 15 км



18.02.2018 14:29

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 2



18.02.2018 14:50

Фристайл

Мужчины. Акробатика. Финал 3



18.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа A. 3-й тур: Канада - Южная Корея



18.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция - Финляндия



18.02.2018 15:40

Бобслей

Мужчины. Двойки. 2-я попытка



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Общая таблица. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа A. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа B. Положение команд



18.02.2018 18:00

Хоккей

Мужчины. Группа C. Положение команд



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. США - Дания



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Япония - Канада



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Швеция - Южная Корея



19.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 8-й тур. Россия - Швейцария



19.02.2018 03:30

Сноуборд

Женщины. Биг-эйр. Квалификация



19.02.2018 04:00

Фигурное катание

Танцы на льду. Короткий танец



19.02.2018 04:15

Фристайл

Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация



19.02.2018 07:10

Хоккей

Женщины. 1/2 финала



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Италия - Южная Корея



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Швеция - Швейцария



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. США - Канада



19.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 9-й тур. Великобритания - Дания



19.02.2018 12:10

Хоккей

Женщины. 1/2 финала



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 500 м



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала



19.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Великобритания - Швейцария



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Дания - Россия



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Китай - США



19.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 9-й тур. Япония - Швеция



19.02.2018 14:15

Бобслей

Мужчины. Двойки. 3-я попытка



19.02.2018 15:30

Прыжки с трамплина

Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140



19.02.2018 15:50

Бобслей

Мужчины. Двойки. 4-я попытка



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Великобритания - Норвегия



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Япония - Канада



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Южная Корея - Швейцария



20.02.2018 03:05

Керлинг

Мужчины. 10-й тур. Италия - Швеция



20.02.2018 04:00

Фигурное катание

Танцы на льду. Произвольный танец



20.02.2018 04:30

Фристайл

Женщины. Ски-хафпайп. Финал



20.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 06:10

Хоккей

Женщины. Матч за 7-е место



20.02.2018 07:00

Фристайл

Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. Канада - Китай



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. США - Южная Корея



20.02.2018 08:05

Керлинг

Женщины. 10-й тур. Великобритания - Япония



20.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 5-е место



20.02.2018 13:00

Лыжное двоеборье

Трамплин HS-140



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. Квалификация



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. Квалификация



20.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. Эстафета 3000 м. Финал



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Швейцария - США



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Норвегия - Италия



20.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 11-й тур. Япония - Дания



20.02.2018 14:15

Биатлон

Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км



20.02.2018 14:50

Бобслей

Женщины. Двойки. 1-я попытка



20.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Квалификационный раунд



20.02.2018 15:45

Лыжное двоеборье

HS-140 + Гонка 10 км



20.02.2018 15:55

Бобслей

Женщины. Двойки. 2-я попытка



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Россия



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Швеция - Китай



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Швейцария - Дания



21.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. 11-й тур. Канада - Великобритания



21.02.2018 03:30

Сноуборд

Мужчины. Биг-эйр. Квалификация



21.02.2018 04:00

Фигурное катание

Женщины. Короткая программа



21.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Скоростной спуск



21.02.2018 05:30

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Квалификация



21.02.2018 06:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 07:15

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд



21.02.2018 07:50

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Дания - Канада



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Великобритания - США



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Швеция - Норвегия



21.02.2018 08:05

Керлинг

Мужчины. 12-й тур. Южная Корея - Япония



21.02.2018 08:14

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала



21.02.2018 08:30

Фристайл

Мужчины. Ски-кросс. Финал



21.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 10:40

Хоккей

Женщины. Матч за 3-е место



21.02.2018 11:00

Лыжные гонки

Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала



21.02.2018 11:00

Лыжные гонки

Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



21.02.2018 13:00

Лыжные гонки

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала



21.02.2018 13:00

Лыжные гонки

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



21.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. Финал



21.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Командная гонка преследования. Финал



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Швеция - США



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Швейцария - Япония



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Россия - Канада



21.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 12-й тур. Южная Корея - Дания



21.02.2018 14:40

Бобслей

Женщины. Двойки. 3-я попытка



21.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала



21.02.2018 15:50

Бобслей

Женщины. Двойки. 4-я попытка



21.02.2018 16:00

Керлинг

Мужчины. Таблица группового этапа



21.02.2018 16:00

Керлинг

Женщины. Таблица группового этапа



22.02.2018 04:15

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 1-я попытка



22.02.2018 05:30

Фристайл

Мужчины. Ски-хафпайп. Финал



22.02.2018 06:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация



22.02.2018 06:27

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация



22.02.2018 07:10

Хоккей

Женщины. Финал



22.02.2018 07:45

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 2-я попытка



22.02.2018 10:30

Лыжное двоеборье

Командные соревнования. Трамплин HS-140



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. 1/4 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. 1/2 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. Финал



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. 1/4 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. 1/2 финала



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Женщины. 1000 м. Финал



22.02.2018 13:00

Шорт-трек

Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал



22.02.2018 13:20

Лыжное двоеборье

Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км



22.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 1/2 финала



22.02.2018 14:05

Керлинг

Мужчины. 1/2 финала



22.02.2018 14:15

Биатлон

Женщины. Эстафета 4x6 км



23.02.2018 03:30

Сноуборд

Женщины. Биг-эйр. Финал



23.02.2018 04:00

Фигурное катание

Женщины. Произвольная программа



23.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск



23.02.2018 05:30

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Квалификация



23.02.2018 07:15

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Первый раунд



23.02.2018 07:50

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала



23.02.2018 08:14

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала



23.02.2018 08:30

Горнолыжный спорт

Женщины. Суперкомбинация. Слалом



23.02.2018 09:30

Фристайл

Женщины. Ски-кросс. Финал



23.02.2018 09:35

Керлинг

Мужчины. За 3-е место



23.02.2018 10:40

Хоккей

Мужчины. 1/2 финала



23.02.2018 13:00

Конькобежный спорт

Мужчины. 1000 м



23.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 1/2 финала



23.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. 1/2 финала



23.02.2018 14:15

Биатлон

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км



23.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. 1/2 финала



24.02.2018 03:30

Бобслей

Мужчины. Четверки. 1-я попытка



24.02.2018 04:00

Сноуборд

Мужчины. Биг-эйр. Финал



24.02.2018 05:00

Бобслей

Мужчины. Четверки. 2-я попытка



24.02.2018 05:00

Горнолыжный спорт

Командные соревнования



24.02.2018 06:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала



24.02.2018 06:15

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала



24.02.2018 06:30

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала



24.02.2018 06:38

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала



24.02.2018 06:48

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала



24.02.2018 06:52

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала



24.02.2018 06:58

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)



24.02.2018 07:00

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал



24.02.2018 07:04

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)



24.02.2018 07:07

Сноуборд

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал



24.02.2018 08:00

Лыжные гонки

Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль



24.02.2018 09:35

Керлинг

Мужчины. Финал



24.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Женщины. Масс-старт



24.02.2018 14:00

Конькобежный спорт

Мужчины. Масс-старт



24.02.2018 14:05

Керлинг

Женщины. За 3-е место



24.02.2018 15:10

Хоккей

Мужчины. Матч за 3-е место



25.02.2018 03:05

Керлинг

Женщины. Финал



25.02.2018 03:30

Бобслей

Мужчины. Четверки. 3-я попытка



25.02.2018 05:00

Бобслей

Мужчины. Четверки. 4-я попытка



25.02.2018 07:10

Хоккей

Мужчины. Финал



25.02.2018 09:15

Лыжные гонки

Женщины. Масс-старт 30 км



25.02.2018 14:00

Церемония закрытия



Добавим, что от Украины в Олимпиаде 2018 участвуют 33 спортсмена. Они будут соревноваться в девяти видах спорта: биатлон, горные лыжи, лыжное двоеборье, лыжные гонки, скелетон, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл. По прогнозам экспертов, украинские спортсмены завоюют три медали: одно "серебро" и две "бронзы".

Смотрите полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 2018.