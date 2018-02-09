Президент Украины Петр Порошенко так и не станцевал на Венском балу-2018, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно. Чем и воспользовались Марина и Петр Порошенко.

В отличие от президентской четы из Украины, многие присутствовавшие на балу пары пускались в пляс. Некоторые гости вальсировали профессионально, а другие же просто изображали медленный танец, в то время как Петр Порошенко и его супруга тусили в ложе.

Фото: strana.ua

"Страна" выяснила, что в Вене украинский президент ночевать не будет: с бала он едет в гостиницу, а оттуда сразу в аэропорт.

Как сообщала "Страна", посол Украины в Австрии заявил, что поездка на Венский бал Порошенко - стала результатом "значительной закулисной работы дипломатов".

Напомним, что на Молитвенном завтраке в США Тимошенко сидела прямо перед Трампом.