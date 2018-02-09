Представители "Центра противодействия коррупции" и Transparency International Украина обратились к экс-главе ГФС Роману Насирову с просьбой не затягивать рассмотрение его дела в суде.

Ранее Роман Насиров попросил суд зачитать ему полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. Заседания проходят раз в месяц и длятся около часа. За первые 2 месяца слушания дела в суде удалось зачитать только 57 страниц из 774 необходимых, утверждается в обращении "Центра противодействия коррупции" и Transparency International Украина.

Такими темпами, чтобы зачитать экс-главе Государственной фискальной службы весь текст обвинения понадобится еще минимум 25 заседаний суда, а это более двух лет, ведь заседания проходят один раз в месяц "из-за загруженности суда".

В открытом обращении, опубликованном организациями, они призывают экс-главу ГФС согласиться заслушать сокращенный текст обвинения, который состоит из 70 страниц.

Роман Насиров сам неоднократно заявлял о том, что готов к защите в суде и хочет скорейшего рассмотрения его дела.

Экс-главу ДФС Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). Насиров обвиняется в том, что в период 2015-2016 г.г. он незаконно разрешил компаниям нардепа-беглеца Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству убытков на сумму свыше 2 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям опального нардепа Александра Онищенко.

Также в ГФС уверяют, что не платят Насирову заплату еще с марта.