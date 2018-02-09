На открытии зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане будет трое знаменосцев, которые родились в Украине.

Об этом сообщает UA:футбол.

Олимпийскую сборную Украины выведет на стадион биатлонистка Елена Пидгрушная.

Уроженка Ровно фристайлистка Алла Цупер будет шествовать во главе делегации Белоруссии. Фигурист из Киева Алексей Быченко выведет на Олимпийский стадион Пхенчхана команду Израиля.

Церемония открытия зимних Олимпийских Игр состоится 9 февраля 2018 в 13:00.

Как сообщала "Страна", сборную Украины в дизайнерской форме проводили на Олимпиаду-2018. Концепт формы разработал отечественный дизайнер Андре Тан.

Напомним всех украинцев на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Украину представят 33 атлета в 9-ти из 15-ти видов спорта.