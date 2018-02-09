Правоохранители задержали двух сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС). Их заподозрили в создании коррупционной схемы по выдаче биометрических паспортов и торговле наркотиками. Также по этому делу было задержано еще 6 фигурантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Разоблаченные служащие в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - указано в опубликованном сообщении

Согласно сообщению, руководству Министерства внутренних дел стало известно о фактах преступной деятельности отдельных чиновников Миграционной службы.

После детальной проверки правоохранители выяснили, что отдельные сотрудники ГМС, пользуясь служебным положением, наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных фирм, которые занимались ускорением выдачи загранпаспортов.

Указанные должностные лица, договорившись предварительно с субъектом хозяйствования, предоставляли его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня обходилось заказчику в 3 тыс. гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тыс. гривен.

Отмечается, что таким образом служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляциям, а также искусственно создали очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях Миграционной службы.

Правоохранители установили причастность к преступным схемам отдельных руководителей территориальных подразделений Миграционной службы в Киеве и Черкасской области, где подозреваемые развернули наиболее активную деятельность.

Кроме того, задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить вне очереди необходимый документ в отделах Миграционной службы.

Согласно сообщению, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, который участвовал в преступной схеме, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса.

Также отмечается, что этот чиновник и его сообщник подозревается в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Собрав достаточно доказательной базы относительно противоправных действий фигурантов коррупционной сети, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также - по адресам расположения уличенных предприятий.

Во время мероприятий изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

Видео: youtube.com/Національна поліція України

Как сообщала "Страна", в МИД Украины назвали страны, которые могут стать безвизовыми в 2018 году.

Напомним, что в Украине начинается тотальная проверка всех, кто получил гражданство за годы независимости.