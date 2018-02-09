"Порошенко, нах$й c бала!" Секстремистка Femen встретила президента Украины в Венской опере
В четверг, 8 февраля украинские секстремистки Femen проникли в Венскую оперу и успели кое-что показать ее гостям.
Очередной флешмоб устроили Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) с надписью на теле "Порошенко, нах$й c бала".
Об этом сообщает местное издание Heute.
Украинские Femen прокомментировали "Стране", чем их так не устроил Порошенко на балу.
"Цель атаки – оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан".
Фото: strana.ua
Как сообщала "Страна", Femen обнажились перед чешским президентом на выборах. Диаш удалось вплотную добраться до президента, пока ее ни скрутила охрана.