В четверг, 8 февраля украинские секстремистки Femen проникли в Венскую оперу и успели кое-что показать ее гостям.

Очередной флешмоб устроили Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) с надписью на теле "Порошенко, нах$й c бала".

Об этом сообщает местное издание Heute.

Украинские Femen прокомментировали "Стране", чем их так не устроил Порошенко на балу.

"Цель атаки – оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан".

Фото: strana.ua

Как сообщала "Страна", Femen обнажились перед чешским президентом на выборах. Диаш удалось вплотную добраться до президента, пока ее ни скрутила охрана.