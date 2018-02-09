Вечером четверга, 8 февраля в Киеве на Лыбеской развязке произошло ДТП.

Об этом сообщает КиевОперативный.

По предварительной информации, из-за скользкой дороги водитель Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб.

В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу. На месте работает патруль полиции и СОГ.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", мальчик на скейте, которого сбил на дороге Mini Cooper, умер в больнице. В понедельник, 5 февраля в Киеве на перекрестке улиц Луговой и Автозаводской произошла ужасная авария - водитель Mini сбил ребенка, который переезжал проезжую часть на скейте.

Напомним видео с места ДТП у ТРЦ "Караван" в Киеве, где BMW повредил три автомобиля.