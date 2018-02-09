В четверг, 8 февраля на тренировочном сборе в испанской Марбелье, подопечные Александра Хацкевича обыграли еще одного представителя чемпионата Китая -Тяньцзинь Тэда.

Новые соперники киевлян Тяньцзинь Тэда получили в свои ворота на один мяч больше, чем предыдущие.

Уже в дебюте встречи повреждение получил Мораес, которому в итоге пришлось уступить место на поле Беседину.

Первый опасный момент у ворот китайской команды возник на 21-й минуте после того, как Цыганков выполнил штрафной удар, однако вратарь оказался на высоте. Счет в поединке открыл Хлебас на 33-й минуте, однако спустя всего пять минут на табло было восстановлено равновесие.

Сразу после перерыва еще раз отличиться мог Хлебас, но мяч после его удара прошел мимо цели. А вот Беседин после удара Смирного первым оказался на мяче и не промахнулся – 2:1. Окончательный счет в матче установил Бурда, хотя перед самым финальным свистком Мбокани мог довести дело до разгрома, но его удар был заблокирован.

Как сообщала "Страна", в "Динамо" рассказали болельщикам, как вести себя на матче с АЕК, чтобы не попасть в полицию.

Отметим, что у Динамо половина основы в лазарете. Главный врач команды рассказал о травмах.