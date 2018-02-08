Власти США хотят восстановить отношения с Россией для решения проблем, вызывающих взаимную обеспокоенность Кремля и Белого дома.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

"Я бы сказала, что отношения (США и России) сложные и запутанные, и госсекретарь ясно сказал, где эти отношения сейчас находятся. Помните, в прошлом году он сказал, что они находятся в самой низкой точке", - заявила Науэрт на брифинге.

Она добавила, что Вашингтон хотел бы восстановить эти отношения, так как "есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность".

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