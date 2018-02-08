В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. Это традиционное светское мероприятие и место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался Петр Порошенко. Мы ведем онлайн-репортаж из венской оперы.

Напомним, для вечера первая леди выбрала платье кремового цвета с вставкой из камней у шеи. Из украшений она выбрала золотые браслет и серьги с камнями. Президент Украины пришел на бал в черном фраке с белой рубашкой и белой бабочкой.

Видео: Страна.ua

Напомним, что Порошенко в Вене остановился в одном из самых роскошных отелей города.

Мы писали, что посол Украины в Австрии заявил, что поездка на Венский бал Порошенко стала результатом "значительной закулисной работы дипломатов"

Ранее стало известно, что Порошенко слетает на Венский бал за 800 тысяч гривен.