Интернет-таксопарки "Яндекс.Такси" и Uber объединили свой бизнес в шести странах СНГ. Они будут предоставлять услуги такси на совместной основе в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Руководство новой компании обещает, что в результате сделки сохранится "доступная стоимость поездки", передает ТАСС.

"Яндекс.Такси" и Uber сообщили о предстоящем объединении еще в июле прошлого года. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку в конце ноября 2017 года.

8 февраля было объявлено, что сделка завершена. Компании инвестировали в объединение около $335 млн: Uber - $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Рыночная стоимость новой компании оценивается более чем в $3,8 млрд.

Контроль над бизнесом получает "Яндекс" - ему принадлежит 59,3%, Uber - 36,9%. Остальные 3,8% будут принадлежать сотрудникам компании. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси".

По данным Аналитического центра при правительстве России, суммарная доля двух компаний на рынке в 2017 году составила 10,4%. Таким образом, объединенная компания станет вторым игроком рынка после группы компаний "Везет".

Оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - по-прежнему доступны для пользователей. А таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Проще говоря, будут видеть заказы из всех приложений. Интеграция нового сервиса, возникшего в результате объединения, будет поэтапной и займет несколько месяцев.

Многие пользователи обсуждали в соцсетях то, что цены на поездки повысятся, ведь два крупных игрока больше не конкурируют.

Тигран Худавердян, сообщая в прошлом году о предстоящем объединении, настаивал, что пассажиры в проигрыше не останутся.

"Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам - сохранить доступную стоимость поездки", - написал он в блоге "Яндекса".

Эксперты разошлись в мнениях о том, что будет с тарифами.

"Как показывает опыт аналогичного слияния Uber и Didi в Китае, цены постепенно повысятся - на 20–40%", - говорит Ирина Ефимова, представитель компании inDriver.

"Рост цен маловероятен, - не согласен Александр Першиков, основатель GetTransfer.com. - Российский рынок онлайн-такси очень конкурентный. Если "Яндекс.Такси" занимает значительную долю на московском рынке, то в регионах его опережают "Максим" и InDriver. А цена на поездку - основной фактор для клиентов".

При этом, по данным Аналитического центра при правительстве России, в прошлом году, когда "Яндекс.Такси" и Uber объявили об объединении, километр поездки на такси в Москве впервые с 2015 года подорожал- с 35 до почти 40 рублей.

Как сообщала "Страна", таксист из Uber сознался в убийстве сотрудницы посольства Великобритании в Ливане. По данным журналистов, у сознавшегося таксиста уже была судимость. По словам источника, мотив таксиста был чисто уголовным, а не политическим.

Также мы писали о том, что Uber собирает подписи против своего закрытия в Лондоне.