"Яндекс-такси" объединился с сервисом Uber в шести странах СНГ
Интернет-таксопарки "Яндекс.Такси" и Uber объединили свой бизнес в шести странах СНГ. Они будут предоставлять услуги такси на совместной основе в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
Руководство новой компании обещает, что в результате сделки сохранится "доступная стоимость поездки", передает ТАСС.
"Яндекс.Такси" и Uber сообщили о предстоящем объединении еще в июле прошлого года. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку в конце ноября 2017 года.
8 февраля было объявлено, что сделка завершена. Компании инвестировали в объединение около $335 млн: Uber - $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Рыночная стоимость новой компании оценивается более чем в $3,8 млрд.
Контроль над бизнесом получает "Яндекс" - ему принадлежит 59,3%, Uber - 36,9%. Остальные 3,8% будут принадлежать сотрудникам компании. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси".
По данным Аналитического центра при правительстве России, суммарная доля двух компаний на рынке в 2017 году составила 10,4%. Таким образом, объединенная компания станет вторым игроком рынка после группы компаний "Везет".
Оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - по-прежнему доступны для пользователей. А таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Проще говоря, будут видеть заказы из всех приложений. Интеграция нового сервиса, возникшего в результате объединения, будет поэтапной и займет несколько месяцев.
Многие пользователи обсуждали в соцсетях то, что цены на поездки повысятся, ведь два крупных игрока больше не конкурируют.
Тигран Худавердян, сообщая в прошлом году о предстоящем объединении, настаивал, что пассажиры в проигрыше не останутся.
"Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам - сохранить доступную стоимость поездки", - написал он в блоге "Яндекса".
Эксперты разошлись в мнениях о том, что будет с тарифами.
"Как показывает опыт аналогичного слияния Uber и Didi в Китае, цены постепенно повысятся - на 20–40%", - говорит Ирина Ефимова, представитель компании inDriver.
"Рост цен маловероятен, - не согласен Александр Першиков, основатель GetTransfer.com. - Российский рынок онлайн-такси очень конкурентный. Если "Яндекс.Такси" занимает значительную долю на московском рынке, то в регионах его опережают "Максим" и InDriver. А цена на поездку - основной фактор для клиентов".
При этом, по данным Аналитического центра при правительстве России, в прошлом году, когда "Яндекс.Такси" и Uber объявили об объединении, километр поездки на такси в Москве впервые с 2015 года подорожал- с 35 до почти 40 рублей.
Как сообщала "Страна", таксист из Uber сознался в убийстве сотрудницы посольства Великобритании в Ливане. По данным журналистов, у сознавшегося таксиста уже была судимость. По словам источника, мотив таксиста был чисто уголовным, а не политическим.
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