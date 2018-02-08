В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. Это традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался Петр Порошенко. Проникла на VIP-мероприятие и "Страна".

Мы ведем онлайн-репортаж прямо из венской оперы.

Появились первый фотографии прибытия Петра Порошенко и других гостей в зал Венской оперы. Слева от Порошенко - президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Фото: Страна.ua

Фото: instagram.com

Фото: orf.tv

Украинская президентская чета в компании австрийского президента и его супруги.

Венский бал в разгаре

Венская опера

Многим не хватает места в зале - они смотрят на происходящее с экрана в коридоре.

Как сообщала "Страна", Порошенко слетает на Венский бал за 800 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что будет происходить на Венском балу, куда поедет Петр Порошенко.

Также Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о подготовке визита Порошенко на Венский бал и его важной миссии на мероприятии.