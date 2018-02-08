Появились фото с Венского бала, куда прибыли Петр Порошенко и его жена Марина
В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. Это традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался Петр Порошенко. Проникла на VIP-мероприятие и "Страна".
Мы ведем онлайн-репортаж прямо из венской оперы.
Появились первый фотографии прибытия Петра Порошенко и других гостей в зал Венской оперы. Слева от Порошенко - президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Фото: Страна.ua
Фото: instagram.com
Фото: orf.tv
Украинская президентская чета в компании австрийского президента и его супруги.
Венский бал в разгаре
Венская опера
Многим не хватает места в зале - они смотрят на происходящее с экрана в коридоре.
Как сообщала "Страна", Порошенко слетает на Венский бал за 800 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что будет происходить на Венском балу, куда поедет Петр Порошенко.
Также Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о подготовке визита Порошенко на Венский бал и его важной миссии на мероприятии.