Появилось фото Петра Порошенко с супругой Мариной на Венском балу, с которого "Страна" ведет онлайн-репортаж.

Фото публикует политолог Алена Яхно в Facebook

"Венский бал. Сдержанная, лаконичная роскошь. Тот случай, когда за первую леди не стыдно, — идеальное платье на отличной фигуре. И Петр Алексеевич сегодня на удивление хорош", - подписала она фото.

Первая леди выбрала платье кремового цвета с вставкой из камней у шеи. Из украшений она выбрала золотые браслет и серьги с камнями. А президент пришел на бал в черном фраке с белой рубашкой и белой бабочкой.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001876624737

Напомним, что Порошенко в Вене остановился в одном из самых роскошных отелей города.

Пока Порошенко танцует в Вене, его конкурент по выборам Тимошенко находится в США. На Молитвенном завтраке она сидела прямо перед Трампом