В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. Это традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался Петр Порошенко.

Проникла на VIP-мероприятие и "Страна". Мы ведем онлайн-репортаж прямо из Венской оперы.

1:15 Красиво и стильно было не только в опере, но и за ее пределами.

1:10 "Страна" выяснила, что в Вене украинский президент ночевать не будет: с бала он едет в гостиницу, а оттуда сразу в аэропорт.

1:07 Научно доказано: Порошенко так и не станцевал.

1:05 Лучшее за сегодня фото Себастьяна Курца, канцлера Австрии.

Heute

1:01 В буфете закуски поскромнее, чем полноценные блюда в ложах. Бутерброды с красной рыбой, икрой и креветками - по 9 евро штука.

0:52 Мелани Гриффит в строгом платье и с добрым лицом.

Heute

0:43 Тем не менее, хитом вечера стал не Петр Алексеевич, а эпатажный немецкий дизайнер Харальд Глёклер. Его фото везде.

0:36 В Twitter начинают делиться фотографиями еды с бала. Похоже на венский шницель. Кормят только в ложах - гостям из зала доступен скромный буфет.

0:34 Продолжаем разговор в ложе. Пока остальные вальсируют, Петру Порошенко нужно решать государственные дела.

0:31 Петр и Марина Порошенко в ложе. Фото "Страны".

0:28 Порошенко знакомит спутницу канцлера Австрии с красотами Венской оперы.

0:26 Чета Порошенко взирает на танцующих свысока. Они по-прежнему в ложе с президентом Австрии и его супругой.

0:24 Польку перемежают с вальсом. Гости пустились в пляс. Некоторые пары вальсируют профессионально, но многие просто изображают медленный танец.

0:22 Австрийцы шутят. Кто не успел попасть на бал, отмечает дома. Форма одежды - торжественная.

@the_maggarama

0:16 А вот так выглядят билеты на торжество.

0:13 Как танцевали дебютанты.

0:02 Петру Порошенко, кстати, танцевать необязательно - как и другим гостям. Но чем президент не шутит.

23:53 В Facebook набирает популярность хештег #Петяибал.

23:47 Еще фотография украинской президентской четы в компании австрийского президента и его супруги. Почему у Порошенко нет такой шикарной перевязи?

heute.at

23:43 Выпить на Венском балу недешево по украинским меркам. Небольшой бокал шампанского - 39 евро.

23:42 Украинские Femen прокомментировали "Стране", чем их так не устроил Порошенко на балу.

"Цель атаки - оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан".

23:38 Венский бал сейчас.

23:34 Украинские секстремистки Femen, оказывается, проникли в оперу и успели кое-что показать ее гостям сегодня на красной дорожке.

Алиса Виноградова (она же Алиса Огонек) при всех оголила надпись на теле: "Порошенко, нах$й c бала".

Об этом сообщает местное издание Heute.

23:28 Ее сиятельство Венская опера - освещена, что снаружи, что внутри.

23:22 Ложа для тех, кто пока не танцует. Петр Порошенко счастливчик - сидит в первом ряду.

23:20 Мелани Гриффит идет на бал. Видео "Страны".

23:16 Порошенко в одной ложе с другими политиками. Напряженно наблюдает за полонезом.

23:13 Первые три танца Венского бала: полонез, полька, вальс. И так уже третий век подряд.

23:12 Петр Порошенко с женой Мариной на Венском балу. Видео "Страны".

23:10 Все девушки-дебютантки в белых платьях, это условие бала. Но у всех разный фасон, хотя подобраны наряды со вкусом и элегантно - так что ни одна девушка не выделяется на общем фоне.

23:07 Сейчас идут танцы дебютанток. Многим не хватает места в зале - они смотрят на происходящее с экрана в коридоре.

23:04 Мы уже рассказывали, что на бал Петр Порошенко поехал из гостиницы "Империал" - одной из самых роскошных в Вене.

23:00 Журналист Александр Дубинский поместил "венское" фото четы Порошенко на фоне сводок АТО за сегодня.

22:58 Американская актриса Мелани Гриффит тоже на балу.

22:55 Корреспондент "Страны" Валерия Ивашкина на Венском балу. А с ней эпатажный немецкий дизайнер Харальд Глёклер.

22:54 Слева от Порошенко президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

22:52 Венская опера заполнена людьми.

22:51 Петр и Марина Порошенко. Фото "Страны".

22:47 Справа канцлер Австрии Себастьян Курц в сопровождении дам. Слева - премьер Ирландии Лео Варадкар, открытый гей.