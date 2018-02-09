Al Jazeera опубликовала новое расследование о деятельности Петра Порошенко. Публикуем этот материал целиком в переводе "Украинской правды".

...Это было чрезвычайное соглашение, с какой стороны ни посмотри. Олигарх, который появился ниоткуда, в возрасте всего 28 лет, нашел полмиллиарда долларов, чтобы приобрести группу СМИ, которые ранее расследовали его деятельность.

Имя Сергея Курченко, "газового волшебника Украины", впервые публично появилось лишь за год до того. Он смог стать владельцем журнала Forbes Ukraine, который ранее опубликовал расследование о нем. Штат массово уволился. Они больше не будут расследовать его незаконные бизнес-сделки.

Так думал Курченко. Однако он не мог знать, что через несколько месяцев уйдет в Россию, где ему придется наблюдать, как его драгоценная покупка станет предметом расследования прокуратуры, которая арестовала его активы и пыталась доказать, что они были крадеными.

Что еще хуже - Forbes в США подаст в суд, чтобы вернуть право на свое название. Хотя корпорация сегодня упорно молчит о позорном одобрении руководством соглашения в 2013 году и его консультативной роли в этом.

Для продавцов United Media Holdings (UMH) деньги пришли в лучшее время. Борис Ложкин, который в 90-х годах начинал журналистом в восточном Харькове, стал одним из самых богатых и могущественных людей страны. От продажи медиахолдинга он получил миллионы долларов.

Его деловой партнер и друг, миллиардер и "шоколадный король" Петр Порошенко в июне 2014 года станет президентом Украины и сделает Ложкина главой своей Администрации, а впоследствии - главным экономическим советником

Грязные деньги

Впрочем, продажа UMH была запятнана грязными деньгами, и этот осадок не смыть.

Сначала произошла Революция, которая смела тогдашнего президента Виктора Януковича на фоне доказательств, что он и его клан выкачали миллиарды из украинского бюджета. Затем началось интенсивное движение по разоблачению их оффшорной сети.

Вскоре стало понятно, что Сергей Курченко был центром "преступной организации". Это и помогло ему стать владельцем крупных нефтегазовых холдингов, а впоследствии и медиа-империи.

В 2015 году стало известно, что австрийская прокуратура начала расследование в связи с покупкой UMH. Правоохранители увидели признаки отмывания средств в переводе 130 млн долларов США с Латвийского банка на счет компании Ложкина Integrity Holdings ltd.

К счастью для Ложкина, они закрыли дело в 2016 году, заявив, что не нашли никаких доказательств того, что деньги имели незаконное происхождение.

Однако новая информация, полученная расследовательским подразделением Al Jazeera, дает повод предположить, что полученные деньги были грязными, исходя из займа, обеспеченного украденными активами. Активисты теперь требуют серьезного расследования в Украине и Австрии.

"Украинская прокуроры должны иметь серьезные доказательства незаконного происхождения средств, выплаченных Курченко Ложкину и Порошенко за UMH еще в октябре 2013 года", - комментирует Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции.

Они должны и, фактически, они такие доказательства имеют.

Для того, чтобы заплатить Ложкину и его партнерам, Курченко получил заем в размере 160 млн долларов США из государственного банка. Прокуратура установила, что это было сделано с помощью краденых активов.

Документ, опубликованный Al Jazeera в прошлом месяце в рамках большого расследования, указывает на то, что Курченко предложил в качестве залога Государственному экспортно-импортному банку Украины 50 млн долларов, хранившихся на счетах трех кипрских фиктивных компаний, а также имущество компании, которую он планировал купить.

Засекречен приговор украинского суда, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что 50 млн долларов и три кипрские компании были частью большей сети компаний, созданной для отмывания 1,5 млрд в пользу бывшего правительства Януковича.

В декабре прошлого года киевский суд арестовал корпоративные права UMH. Одним из аргументов прокуратуры было то, что 160-миллионное кредитное соглашение имело "признаки отмывания доходов, полученных преступным путем".

"Почему нет конфискации средств Ложкина и Порошенко, которые, если верить публичным судебным решениям, получили грязные деньги от Курченко за UMH еще в 2013 году?", - спрашивает Каленюк.

Она знает ответ на свой вопрос: "Генеральный прокурор Украины никогда не будет выступать против деловых и политических интересов Петра Порошенко" .

Коррупция - "приоритет"

Украина, занимающая 131 место из 176 стран в Индексе восприятия коррупцииTransparency International, с 2014 года получила заем в размере 17 млрд долларов от Международного валютного фонда, чтобы снова встать на ноги.

Деньги были выделены на условиях, что власть будет создавать сильные институты для борьбы с коррупцией.

Благодаря западной поддержке Порошенко создал Национальное антикоррупционное бюро и назначил Специализированного антикоррупционного прокурора. Это должно было стать началом новой эпохи, в которой "олигархия" - власть немногих невероятно богатых - должна была быть разрушена.

Этого не произошло. Бюро и его союзники столкнулись с нападками и проблемами в своей работе. Порошенко так и не решился на создание Специализированного антикоррупционного суда, предпочитая полагаться на старых судей.

В январе 2018 года в Давосе он рассказал, что вопрос его создания для него все еще является приоритетным.

"Это нужно не для Всемирного банка, не для МВФ, не для иностранных партнеров. Это нужно мне и Украине", - сказал он, добавив, что это его "принципиальная позиция".

Однако это не убеждает активистов. Недавно журнал Kyiv Post в редакционной статье назвал Порошенко "королем коррумпированной и клептократических олигархии" и "преследователем политических врагов и антикоррупционных активистов".

Медиа-империя

Ложкин построил UMH, начиная с одного журнала о знаменитостях в Харькове, и превратил его в крупный холдинг, в который входили многочисленные газеты, веб-сайты, радиостанции и телевизионные каналы.

Он был издателем многих известных журналов, включая Vogue и Forbes, на него работало около 4000 человек.

К 2013 году Порошенко принадлежал журнал и несколько других СМИ, а также чуть менее 3% акций UMH. Он утверждает, что перестал контролировать эти медиа к моменту продажи Курченко в июне 2013 года.

Однако документы компании указывают на то, что, хотя Порошенко, возможно, отказался от своих журналов и радиостанций, он владел своими акциями UMH до октября 2013 года.

Документы из кипрскому реестра компаний свидетельствуют, что он получил свои акции в 2011 году через оффшорные компании, расположенные на Британских Виргинских островах.

Порошенко заплатил около 5 млн долларов только за 3% акций компании. В реестре нет записей о том, что акции были проданы в тот день, когда компания окончательно сменила собственника в октябре 2013 года. В момент продажи Порошенко получил 15 млн долларов, втрое увеличив начальные инвестиции.

Кроме того, журналисты подвергали сомнению, оплатил ли президент необходимые налоги со сделки, учитывая то, что она осуществлялась в оффшорах через компании, расположенные на Британских Виргинских островах.

Многоуровневые компании и олигархи

При Борисе Ложкина структура собственности UMH была сложной. Она содержала не менее пяти уровней компаний в Украине, Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах. Все инвесторы UMH использовали офшорные компании для приобретения акций кипрской холдинговой компании UMH Group Public Limited.

UMH Group Public Limited была владельцем голландской компании, которая владела всеми активами в Украине. И в свою очередь принадлежала компании с Британских Виргинских островов, которая тоже принадлежала еще одной компании с БВО.

Согласно документам в кипрском реестре компаний, президент Порошенко впервые купил акции 12 сентября 2011 года. Он использовал для этого компанию с Британских Виргинских островов под названием Linquist Services Limited.

Через две недели Порошенко увеличил свою долю, купив больше акций в кипрской компании Torbock Holdings Limited.

Она связана с олигархами Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским - бывшими владельцами крупнейшего кредитора Украины "ПриватБанка". В то время три миллиардера были друзьями и деловыми партнерами. Но после того, как "ПриватБанк" был национализирован в конце 2016 года, их отношения испортились.

Порошенко

В конце 2012 года Петр Порошенко владел примерно 3% акций компании.

Компания Бориса Ложкина на БВО под названием Integrity International Holdings владела примерно 80% акций. Deutsche Bank Trust из Нью-Йорка владел около 12% от имени других инвесторов. Все остальные акции принадлежали украинским брокерам Concorde Capital и нескольким другим компаниям.

В начале 2013 года местные деловые издания сообщили, что Порошенко начал продавать свои медиаактивы в пользу UMH. В частности свою долю в двух радиостанциях в феврале, и долю еще в одном радио и журнале позже.

При этом не было никаких свидетельств о продаже акций кипрской холдинговой компании.

Впоследствии 21 июня 2013 года, UMH объявил, что холдинг будет продан Сергею Курченко. В пресс-релизе было отмечено, что группа имела "опцион на приобретение у Петра Порошенко своей доли в "Корреспонденте" и других совместных проектах", и эта возможность "была реализована в апреле".

Сделка была закрыта 28 октября 2013, когда государственный банк выдал Курченко кредит в размере 160 млн долларов. В тот же день сменились руководители кипрского холдинга.

Борис Ложкин описал это соглашение в своей книге "Четвертая республика":

"Курченко не терпелось стать владельцем, поэтому сделка была завершена за четыре месяца до запланированного срока - в начале ноября 2013 года".

Преступная организация

Однако выяснилось, что Курченко приобрел UMH не за заработанные, а за украденные деньги.

Импортно-экспортный банк Украины установил проценты в размере 10,1% годовых. В качестве залога Курченко предложил некоторые активы UMH и 50 млн долларов США.

Эти деньги хранились тремя кипрскими компаниями: Quickpace Limited, Kviten Solution Limited и Sabulong Trading Limited. Засекреченный судебный приговор, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что три кипрские компании входили в состав огромной преступной сети, направленной на хищение 1,5 млрд долларов США из Украины.

В феврале 2014 года в Украине состоялась вторая за десять лет революция, а Курченко бежал в Россию, где скрывается до сих пор. Al Jazeera в прошлом году сняла его приезд в офис в центре Москвы под бдительной охраной.

Революция сделала Курченко должником по кредиту. 8 октября 2014-го банк написал ему, что с него взыскано 50 млн долларов США, а он до сих пор должен еще несколько миллионов.

Курченко теперь встрял в несколько юридических споров относительно его активов, включая спором с журналом в Соединенных Штатах, который оспаривает владения им франшизой в Украине. Курченко в этом деле представляет юрист и бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Австрийское расследование

Через шесть дней после того, как Курченко получил кредит в размере 160 млндолларов США и состоялась официальная смена собственности, Ложкин, как сообщается , получил 130,52 миллиона долларов с латвийского банковского счета компании Trejoli Business Ltd (БВО), связанная с Курченко.

Эти деньги поступили на австрийский банковский счет в "Райффайзен Банка" от имени компании с Британских Виргинских островов - Integrity International Holdings.

После денежного перевода банк представил отчет о подозрительной операции. Это в свою очередь, и стало причиной для расследования австрийскими правоохранительными возможного отмывания денег.

Прокуроры решили закрыть дело. Вероятно, это произошло в 2016 году. Прокуратура Вены сообщила, что не получила никаких доказательств от украинских правоохранителей, которые бы указывали на преступное происхождение средств:

"В Украине не проводится расследование этого дела, и не существует никаких обстоятельств, которые бы дали повод для такого расследования."

Однако в свете информации, опубликованной Al Jazeera, возможно, есть основание для последующего расследования. В 2016 году Ложкин писал о продаже UMH и мужчине, который совершил покупку, - Курченко. Он не раскаялся.





"У каждого олигарха есть настоящий и мнимый скелет в шкафу," - писал Ложкин. - "Значит ли это, что с ними нельзя заключать нормальные прозрачные сделки? На мой взгляд, нет. Иначе мы никогда не избавимся логики холодной войны и бесконечного перераспределения собственности".

Через несколько часов после того, как Al Jazeera связалась с президентом Порошенко и его советником по этой истории, Ложкин через социальные сети объявил о своем выходе из Национального инвестиционного совета.

"Я бизнесмен и инвестор," - написал он, отметив, что создал новую инвестиционную компанию в прошлом году. - "Сейчас настало время воплощать в жизнь несколько инвестиционных проектов".

Украинские и австрийские прокуроры отказались давать комментарий по этой истории.

Представитель президента сказал, что глава государства не обладал прямо или косвенно любыми корпоративными правами в United Media Holdings по состоянию на 28 октября.

Соответственно, господин Порошенко не получал каких-либо средств от продажи, которая упоминается в нашем запросе, и, таким образом, не имел каких-либо налоговых обязательств.

Он добавил, что Порошенко продал свои доли во всех проектах UMH в 2012 году и в мае 2013 года соответственно.

Порошенко уволил Ложкина из Национального инвестиционного совета в четверг, 8 февраля, через несколько часов после того, как Al Jazeera связалась с ними по этой истории.

Al Jazeera ждет комментарий от господина Бориса Ложкина.

Ранее Курченко так прокомментировал арест UMH: "Пакостная месть Порошенко и Луценко".