В России инспекторам ГИБДД запретили задерживать нарушивших правила дорожного движения судей. Соответствующий указ выдало Министерство внутренних дел РФ, передает Право.ру.

С 20 октября прошлого года у судей забрали часть "привилегий" при общении с сотрудниками ГИБДД. Их стало можно отстранить от управления транспортным средством в случае нарушения ПДД, направить на медосвидетельствование в случае подозрений на трезвость судьи.

Но свежим приказом МВД эти нормы вернули и теперь судей снова нельзя отстранить от управления при нарушении ПДД.

В таком случае инспектор должен будет передать рапорт о нарушении руководителю подразделения. А если судью заподозрят в пьяном вождении, то инспектор не сможет составить на него административный протокол. В этом смысле права судей приравниваются к правам прокуроров – их сотрудники ГИБДД также не могут отстранить от управления автомобилем.

Ранее в Киеве пьяный ГСОшник нарушил ПДД на глазах у полицейских, закрылся в машине и уснул.

Напомним, что украинцам ужесточили ПДД: Ограничение до 50 км/ч и передача прав полицейскому.