Под процессуальным руководства Киевской местной прокуратуры №2 сотрудниками Управления противодействия наркопреступности полиции в г. Киеве совместно с следователями Дарницкого УП ГУНП в городе Киеве разоблачена группа из трех человек, которые занимались сбытом наркотического средства - метадон на территории города Киева.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Установлено, что сбыт наркотиков осуществлялся путем бесконтактной передачи, а именно из-за разложения так называемых "закладок" в неприметных местах. В дальнейшем злоумышленники сообщали заказчиков о местах тайников и способа оплаты за полученные наркотические вещества.

По результатам длительного проведения следственных и негласных (следователей) розыскных действий участники преступной группы (двое мужчин и женщина) задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.307 УК Украины.

Местной прокуратурой в отношении задержанных подано в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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