На берегу австралийского города Квинсленд местная жительница нашла загадочное морское чудовище без глаз. Об этом передает Daily Star.

Местная жительница Шерри Симмонс обнаружила животное на берегу во время прогулки с собакой. Сначала она подумала, что ее находка - это часть окаменевшего дерева, но когда она пригляделась, то поняла, что это некое существо без глаз.

"Когда я подошла ближе, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и оно оказалось мягким на ощупь. У него был маленький плавник, но отсутствовали глаза", - рассказала Симмонс.

Женщина решила, что это может быть дюгонь, однако ученые Квинсленда не согласились. Они предположили, что находка может оказаться печенью акулы, но пока не доказали это из-за того, что туша на стадии разложения.

Фото: pen-international.org

Уже не раз в разных уголках Земли люди находили странные загадочные существа, но ученые как правило находили этому научное объяснение.

Так чудовище, которое выбросило на берег штормом "Харви", оказалось существом из семейства острохвостых угрей.

А огромное чудовище на берегу Индонезии оказалось редким млекопитающим видом - усатым китом.