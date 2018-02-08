В связи с ухудшением погодных условий в Киевской и Черкасской областях ограничено движения грузовых транспортных средств по трассе Киев - Одесса. Ранее грузовикам запретили вьезд в Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebоok. Также движение грузовиков ограничено на трассе Стрый -Тернополь - Знамянка.

"В связи с ограничением движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения в Киевской области, для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения на автомобильных дорогах области с 17.30 вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах: М-05 Киев - Одесса (143 - 274 км); М-12 Стрый - Тернополь – Знамянка через Винницу, 513-578 км)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Как сообщала "Страна", циклон "Мартина" принесет в Украину до 20 сантиметров снега.

Ранее появилась карта снежного циклона, который движется на Украину.

Также в Украине на два дня объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона.





