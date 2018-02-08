В сети появилось видео заснеженного остова Хортица, что в Запорожье. Местное Hromadske-zp.tv публикует ролик зимних видов, снятые с высоты птичьего полета.

"Мы поймали, скорее всего, последние виды заснеженной Хортицы. Чтобы такие виды повторились, придется ждать год. Но мы будем скучать по белому "одеялу", и поэтому сняли видео, чтобы не забывать эту красоту", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Киеве пятница обещает быть снежной и температура поднимется до +2°.

Также напомним, в пятницу по всей Украине ждут снегопады и дожди.

На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях также пройдет снег. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +4°.