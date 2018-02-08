В четверг, 8 февраля американский промышленный индекс Dow Jones опустился более, чем на 406 пунктов. Падение превысило 1,63%, достигнув уровня отметки 24.359.

Об этом сообщает ТАСС.

Также другой важный индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, за два часа до закрытия торгов понизился на 33 пункта, или на 1,24%, до 2648. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,96%, или на шесть пунктов, до 6948.

Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции банков и высокотехнологических компаний: Citigroup (-2,05%), General Electric (-2,52%), Microsoft (-2,44%), Google (-1,63%). На 9,54% упал индекс компании Hanesbrands, на 7,48% - Nielsen Holdings, на 7,37% - Michael Kors Holdings, на 6,42% - Goodyear Tire & Rubber.

В понедельник Dow Jones обрушился на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов.

Как отметил в интервью телекомпании CNN аналитик Bespoke Investment Group, "чтобы преодолеть период волатильности на рынке, потребуется время". Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик отметил, что "нынешний период волатильности на рынке можно сравнить лишь с тем, что последовал после решения по Brexit".

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