Минифин завершил подготовку к полной монетизации льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К постановлению Кабмина были подготовлены системные изменения. В случае их принятия , средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи "Укрпочты".

Произойти это может уже с 1 апреля 2018 года

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Ранее была информация, что монетизация субсидий может провалиться из-за решений Минфина.

Также напомним, что изначально в Украине отложили монетизацию субсидий до 1 июля 2018 года. Об этом сказал министр соцполитики Рева. Он также отметил, что разрабатывается проект постановления Кабинета министров о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте.