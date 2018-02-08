По данным, опубликованным на официальном ресурсе Нацбанка, наибольшие убытки по итогам 2017 года получил Приватбанк - 22,97 млрд. гривен. На втором месте находится Проминвестбанк (7,6 млрд. грн). Третье место занял ВТБ с 4,1 млрд. грн убытков.

Такая информация появилась на официальном сайте Нацбанка Украины. В отчете опубликованы все финансовые результаты крупнейших банков. Наряду с уже перечисленными учреждениями в списке присутствуют и такие учреждения, как Укрсоцбанк с убытками в сумме 3,1 млрд. грн., а также присутствует банк "Форвард". Его убытки составили 639 млн грн.

Отрицательный финансовый результат был получен и такими учреждениями, как БТА банк, Кредит Днепр, "Клиринговый дом" и Правэкс-Банк. На нижних строках расположился Мисто банк.

При этом большое количество банков завершили прошлый год с положительным финансовым результатом. Среди таких финансовых учреждений есть Райфайзен Банк Аваль (прибыль 4,4 млрд.грн.), УкрСиббанк (прибыль 1,47 млрд. грн.), Креди Агриколь Банк (1,1 млрд грн).

Прибыль менее 1 млрд. грн получили Ситибанк (1 млрд гривен), государственный Укрэксимбанк (929 млн гривен), ОТП Банк (918 млн гривен), ПУМБ (786 млн гривен), Альфа-Банк (655 млн гривен), Укргазбанк (624 млн гривен) и Ощадбанк (559 млн гривен).

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