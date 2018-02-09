"Вести" обещают продолжить работу, несмотря на блокаду силовиков
Медиахолдинг "Вести", который сегодня заблокировали силовики, обещает продолжить работу, несмотря на давление. Об этом заявила глава холдинга Ольга Семченко, передает ТАСС.
"Несмотря на давление, оказываемое на холдинг, он продолжит работу", - заявила она.
Она рассказала, что сейчас в их редакции в ТРЦ "Гулливер" "забаррикадировались неизвестные молодые люди, которые называют себя охраной компании бизнес-центра и утверждают, что им необходимо забрать имущество компании, которая сдает нам в аренду помещение".
"К конструктивному диалогу" гости не готовы, даже ее официальные представители, которые силой вошли в офис "Вестей", закрыли лица балаклавами.
"Никаких внятных документов так и не предъявили. Принесли с собой мешки тушенки, видимо, планируют блокировать редакции как минимум несколько дней. Законные методы работы с этими людьми не работают, с нашими юристами разговаривают ультиматумами и угрозами", - говорит Семченко.
Газета "Вести" продолжить выходить. В печать уже направлен новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Радио "Вести" звучит в эфире. И пусть временно не в прямой трансляции ввиду того, что студии радиостанции были оккупированы силовиками, но все программы "живого" эфира будут восстановлены в ближайшее время", - подчеркнула она.
Семченко расценивает действия силовиков как "прямое давление на СМИ, которое продолжается уже четыре года" и "банальную подготовку к новому сроку Порошенко".
Ранее в заблокированной редакции "Вестей" начался пожар.
Также сегодня днем по офису "Вестей" во время обыска ходил юрист с пистолетом.