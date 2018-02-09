Медиахолдинг "Вести", который сегодня заблокировали силовики, обещает продолжить работу, несмотря на давление. Об этом заявила глава холдинга Ольга Семченко, передает ТАСС.

"Несмотря на давление, оказываемое на холдинг, он продолжит работу", - заявила она.

Она рассказала, что сейчас в их редакции в ТРЦ "Гулливер" "забаррикадировались неизвестные молодые люди, которые называют себя охраной компании бизнес-центра и утверждают, что им необходимо забрать имущество компании, которая сдает нам в аренду помещение".

"К конструктивному диалогу" гости не готовы, даже ее официальные представители, которые силой вошли в офис "Вестей", закрыли лица балаклавами.

"Никаких внятных документов так и не предъявили. Принесли с собой мешки тушенки, видимо, планируют блокировать редакции как минимум несколько дней. Законные методы работы с этими людьми не работают, с нашими юристами разговаривают ультиматумами и угрозами", - говорит Семченко.

Газета "Вести" продолжить выходить. В печать уже направлен новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Радио "Вести" звучит в эфире. И пусть временно не в прямой трансляции ввиду того, что студии радиостанции были оккупированы силовиками, но все программы "живого" эфира будут восстановлены в ближайшее время", - подчеркнула она.

Семченко расценивает действия силовиков как "прямое давление на СМИ, которое продолжается уже четыре года" и "банальную подготовку к новому сроку Порошенко".

Ранее в заблокированной редакции "Вестей" начался пожар.

Также сегодня днем по офису "Вестей" во время обыска ходил юрист с пистолетом.